Blauwe parkeerplaatsen aan Kerkelare 05 juni 2018

02u49 0

Er komen extra parkeerplaatsen voor mensen met een beperking, ter hoogte van het lokaal dienstencentrum Kerkelare in Lovendegem. "Vandaag is daar amper één parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "Er is vraag naar meer parkeerplaatsen. Om het probleem op te lossen, worden er twee 'blauwe' parkeerplaatsen voorzien op de parking. Daarvoor zullen er drie 'gewone' parkeerplaatsen worden omgevormd naar twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap." (JSA)