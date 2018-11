Bistro Julien opnieuw in de prijzen? Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 8 Lovendegem Bistro Julien uit Lovendegem kan deze maand nog eens in de prijzen vallen. Chef-kok Gilles Pauwels is immers genomineerd voor de prijs van Viskok 2019.

Zeeduivel is de Vis van het Jaar, en daar moeten verschillende koks op maandag 19 november mee aan de slag in de demonstratiekeuken van Horeca Expo in Gent. Vijf koks hebben zich kunnen plaatsen voor de finale, en daar is de Meetjeslander bij. De strijd wordt gestreden tussen Gilles Pauwels van Bistro Julien in Lovendegem, Sander Verdegem van restaurant Patrick Devos in Brugge, Xander Verzelen van restaurant L’Improviste By David Selen in Waregem, Michael Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge-Ieper, en Ayrton Verhaegen van restaurant Kelderman in Aalst.

Mocht de chef van Bistro Julien de prijs winnen, zou dat opnieuw een opsteker zijn voor het splinternieuwe restaurant. Bistro Julien langs de N9 in Lovendegem is amper vier maanden open en kreeg begin deze week als nieuwkomer ook al een sterke 13,5 op 20 in Gault&Millau. Een opsteker voor chef Davy Devlieghere (28) en zijn vriendin Marie-Julie Haeck (23).