Bistro Julien: Amper vier maanden open en meteen mooie score in Gault&Millau Chef leerde vak bij Hof Van Cleve, Horseele en ‘t Zilte Joeri Seymortier

05 november 2018

17u04 0 Lovendegem Bistro Julien langs de N9 in Lovendegem is amper vier maanden open en krijgt meteen al een sterke 13,5 op 20 in Gault&Millau. Het restaurant is de enige Meetjeslandse nieuwkomer in de populaire eetgids. Een opsteker voor chef Davy Devlieghere (28) en zijn vriendin Marie-Julie Haeck (23), die samen aan hun droom bouwen.

Het Meetjesland heeft er duidelijk een culinair topadresje bij. Bistro Julien langs de Grote Baan 6 in Lovendegem opende pas begin juli de deuren, en staat nu al met een 13,5 op 20 in de Gault&Millau. Een debuut dat kan tellen. De verwachtingen voor Bistro Julien lagen dan ook hoog, want chef Davy Devlieghere heeft het vak geleerd achter het fornuis van de sterrenrestaurants Hof Van Cleve, Danny Horseele en ’t Zilte. Hij werkte zelfs een tijdje in een Spaans toprestaurant.

“Het is heel snel, maar het is natuurlijk superleuk dat we zo’n mooi debuut maken in de Gault&Millau”, zegt Davy Devlieghere. “Ik heb de voorbije jaren altijd in sterrenzaken gewerkt, maar het is niet onze bedoeling om hier zelf een sterrenzaak van te maken. Ik heb dat vooral gedaan om van die topchefs zoveel mogelijk te kunnen leren. Mijn vriendin en ik willen vooral een zaak waar het lekker en gezellig is, en waar de klanten graag terugkomen. We hebben ons restaurant ook bewust Bistro Julien genoemd, net omdat we het toegankelijk willen houden voor iedereen. Onze lunch varieert tussen de 18 en 45 euro, is culinair, maar blijft dus betaalbaar.”

Klassiekers van Morgen

Voor de avondkaart tekent Bistro Julien voor een bijzonder concept. “Die kaart wordt in twee delen opgesplitst”, legt gastvrouw Marie-Julie Haeck uit. Zij zette haar job in de vastgoedsector aan de kant om samen met Davy voluit voor Bistro Julien te gaan. “We hebben aan de ene kant een pagina met echte Franse klassiekers en aan de andere kant hebben we ook onze ‘eigen kaart’, en die noemen we graag de ‘klassiekers van morgen’. We hebben momenteel bijvoorbeeld gekonfijte roodbaars met venkelrisotto. Of wat dacht je van op lage temperatuur gegaard en gelakt buikspek, met hummus en Philadelphia?”

Niet in Aalter

Davy is afkomstig uit Lotenhulle bij Aalter, en Marie-Julie is afkomstig uit Wingene. “In Aalter wou ik niet echt een eigen zaak starten, omdat Aalter met onder andere ’t Vijfde Seizoen en Woestyne al zeer goed bedeeld is. Ik wou echt iets doen in de rand van Gent, en zocht al langer naar het geschikte pand. In Lovendegem zijn we dan op het gebouw gebotst waar wij onze droom in willen realiseren. Ik hoop dat heel wat mensen ons willen komen ontdekken”, zegt de gelauwerde chef nog.