Bestuurder lichtgewond bij zwaar ongeval 03 mei 2018

Een 56-jarige bestuurder uit Lovendegem is gisterochtend rond 5 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Beekstraat in het West-Vlaamse Oedelem. Hij verloor om nog ongekende oorzaak de controle over het stuur van zijn bestelwagen. De auto dwarste de rijbaan en kwam op zijn zij tot stilstand. De brandweer moest de bestuurder bevrijden uit het wrak. Hij werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)