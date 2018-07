Bejaard koppel en zwangere vrouw betrokken bij ongeval 31 juli 2018

Op de N9 richting Eeklo is ter hoogte van Lovendegem een ongeval gebeurd rond 16.30 uur.





"In de ene wagen, een Audi, zat een chauffeur en een zwangere vrouw. In de andere een ouder koppel", zegt Marc Van Wabeke, woordvoerder bij politie Lowazone. "Ze zijn alle vier ter controle naar het Sint-Lucas Gent en het AZ Alma in Eeklo gebracht. De zwangere vrouw en de andere betrokkenen konden tegen de avond terug naar huis, enkel de oudere man moet een nachtje in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij liep een gebroken rib op en neemt ook bloedverdunners." Het oudere koppel dat met een Volvo Jeep reed wou richting het linkervak gaan toen op dat moment een Audi hen wou inhalen. Hierdoor kwam het tot een aanrijding. Er was zware hinder, richting Eeklo was de N9 lange tijd afgesloten en moest het verkeer omrijden langs de middenstrook. (DJG)