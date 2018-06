Ann Coopman weer vol ambitie na ziekte BURGEMEESTER ZAL BIJ VERKIEZINGEN LIJST DUWEN MET CHRIS DE WISPELAERE JOERI SEYMORTIER

02 juni 2018

02u39 0 Lovendegem Burgemeester Ann Coopman (56) van Waarschoot staat er voor het eerst terug, nadat ze dik een half jaar geleden een stap opzij moest zetten voor haar strijd tegen kanker. Ze zal voor CD&V Lievegem een lijstduwersduo vormen met de burgemeester van Lovendegem Chris De Wispelaere.

Kim Martens blijft nog zeker tot het einde van de zomer waarnemend burgemeester van Waarschoot, maar nadien wil Ann Coopman die rol dolgraag weer opnemen. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober wil ze zich smijten, als één van de lijstduwers voor haar partij.





In december van vorig jaar moest Ann Coopman noodgedwongen een stap opzij zetten, om te vechten tegen kanker. Gisteren was ze voor het eerst weer te zien, en kreeg ze een warm applaus van haar partijgenoten.





Lijstduwersduo

"Ik heb donderdag mijn laatste chemokuur gehad en het genezingsproces verloopt goed", zegt een zichtbaar tevreden Ann Coopman. "Nu ga ik voor de laatste rechte lijn van mijn genezing, dus hoop ik nog op een paar maanden rust en herstel. De politieke kriebel is er in ieder geval al volledig terug. Ik heb mij dan ook geëngageerd om op de lijst van CD&V Lievegem te staan. Samen met de Lovendegemse burgemeester ga ik de lijst duwen, als soort van ervaren tante en nonkel voor alle andere kandidaten. Ik wil er volop voor gaan. Als de kiezer mij een mandaat geeft, dan wil ik zeker nog eens zes jaar mee besturen. Ik heb er echt zin in."





Ann Coopman doet al 24 jaar aan politiek, 14 jaar als schepen en 10 jaar als burgemeester van Waarschoot. "Politiek blijft mij boeien en het verhaal van een nieuwe fusiegemeente is echt een uitdaging", zegt Coopman. "Op het moment dat je ziek in je zetel ligt, zijn er inderdaad andere prioriteiten. Mijn lichaam was toen mijn grootste prioriteit. Maar van zodra alles in de goede richting begint te evolueren, kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En voila, hier staan we weer."





Luxeprobleem

Burgemeester Tony Vermeire van Zomergem wordt lijsttrekker van CD&V Lievegem, is kandidaat-burgemeester, en trots op zijn ploeg. "CD&V staat in de drie gemeenten heel sterk, dus is het een luxeprobleem om een lijst samen te stellen", zegt Vermeire. "In plaats van 59 kandidaten, is er nu maar plaats voor 29. Ja, ik ben kandidaat om de eerste burgemeester van Lievegem te worden. Maar het zal toch de kiezer zijn die daarover beslist. De teerling is zeker nog niet geworpen en wij zullen moeten vechten voor elke stem. Lievegem verdient het om bestuurders te krijgen met ervaring, aangevuld met nieuwe ambitieuze krachten. Een nieuwe fusiegemeente besturen, wordt geen studentenjob."