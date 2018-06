Alle schepenen willen naar fusiegemeente ALLEEN KATJA BEUCKELAERS DOET NIET MEE AAN VERKIEZINGEN JOERI SEYMORTIER

16 juni 2018

02u28 0 Lovendegem CD&V zet op 14 oktober op één na alle schepenen van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem in voor de gemeenteraadsverkiezingen in Lievegem. De bekende koppen moeten stemmen trekken. Alleen schepen Katja Beuckelaers uit Lovendegem stopt met politiek.

CD&V gaat voor de fusieverkiezing van Lievegem duidelijk voor de bekende gezichten en stemmentrekkers. De top drie en de twee lijstduwers krijgen op de lijst de steun van nog eens acht zetelende schepenen. Burgemeester Tony Vermeire van Zomergem staat op één, schepen Caroline Fredrick van Lovendegem op twee en waarnemend burgemeester Kim Martens van Waarschoot op drie. Onderaan duwen burgemeester Chris De Wispelaere van Lovendegem en burgemeester Ann Coopman van Waarschoot.





Daar komen nu nog eens acht schepenen bij. Schepen en OCMW-voorzitter Christine Claeys (58) van Waarschoot krijgt plaats vier. Plaats vijf is voor OCMW-voorzitter Hilde De Graeve (42) uit Zomergem. Schepen Ivan Goethals (66) uit Lovendegem krijgt plaats zes. Op plaats acht komt de jonge schepen Nicholas Spinel (34) uit Zomergem.





Halfweg de lijst wordt plaats gemaakt voor schepen Hans Baetslé (57) uit Waarschoot op plaats 15 en voor de nieuwe schepen Dirk De Poorter (52) uit Zomergem op plaats 17. Helemaal onderaan, net boven de lijstduwers, staan schepenen Martine Gyssels (65) uit Zomergem op plaats 27 en schepen Steven Lambert (45) uit Zomergem op plaats 26.





Alleen huidig schepen Katja Beuckelaers uit Lovendegem stelt zich geen kandidaat meer, en stopt op het einde van het jaar met politiek. "De combinatie van politiek met meer werk in het ziekenhuis, de zorg voor de opgroeiende kinderen en mijn echtgenoot die beroepshalve heel vaak naar het buitenland moet, is echt niet meer haalbaar", legt schepen Beuckelaers uit.





CD&V kiest duidelijk voor een pak ervaring. "We hadden al de top drie en de twee lijstduwers bekend gemaakt, samen met de gemeenteraadsleden die verder doen", zegt lijsttrekker Tony Vermeire. "Ik ben blij dat nog eens acht leden van de colleges met volle ambitie verder willen bouwen aan de zeven dorpen van Lievegem. Ze kennen stuk voor stuk hun gemeente, en hun werk is nog niet af. De schepenen willen een mandaat van de kiezer om hier verder aan te werken. Met dertien mensen die ervaring hebben in het college is CD&V de garantie voor een snelle en goede start van de nieuwe gemeente Lievegem. Zowel Waarschoot, Lovendegem als Zomergem kunnen zo een sterke stem hebben binnen de nieuwe gemeente. Politiek is geen sprintje trekken vlak voor de verkiezingen. Politiek is zes jaar een marathon lopen en keihard werken", zegt kandidaat-burgemeester Vermeire nog.