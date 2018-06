Acht raadsleden op lijst CD&V 09 juni 2018

02u42 0 Lovendegem CD&V stelt acht huidige gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden voor, die op 14 oktober een plaats krijgen op de lijst van Lievegem.

Na de bekendmaking van de top drie van de lijst en de twee lijstduwers, zijn nu acht nieuwe namen uit Zomergem, Lovendegem en Waarschoot bekend. Het zijn allemaal mensen die vandaag al in de gemeenteraad of OCMW-raad zetelen. Voor Lovendegem zijn dat Jeroen Van Acker (plaats 7), Arseen Hebbrecht (plaats 16) en Lieve Borstlap (plaats 25). Voor Waarschoot zijn dat Judith De Muynck (plaats 9), Marc Boterdaele (plaats 12), Bernadette De Wispelaere (plaats 21). Voor Zomergem komen Tim Maenhout (plaats 11) en Jacqueline Wille (plaats 14) weer op.





Later deze maand maakt CD&V ook bekend welke huidige schepenen uit Zomergem, Waarschoot en Lovendegem verder gaan met politiek en voor wie het verhaal stopt. Er worden ook nog kandidaten bekend gemaakt die nieuw zijn in de politiek. "Nieuwkomers zullen er zeker zijn, maar CD&V Lievegem kiest graag ook voor mensen die zich de afgelopen jaren al sterk engageerden voor hun dorp", zegt lijsttrekker Tony Vermeire. "Met deze mensen die het dorp kennen kunnen we onze dorpen verder laten groeien. Bestuurservaring is echt een troef voor de opstart van een nieuwe fusiegemeente." (JSA)





