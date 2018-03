Acht ouders overnachten op school 01 maart 2018

02u50 0

Aan de gemeentelijke basisschool Eeksken in Lovendegem waren gisterenavond om 20 uur al acht ouders aan het kamperen. "Met deze temperaturen laten we de mensen niet in de kou staan. Er is een gang klaargemaakt voor hen, en we zorgen ook voor warme dranken", zegt directeur Lode Wytinck. De school wordt voor het tweede jaar op rij geconfronteerd met kamperende ouders, ook al liggen vraag en aanbod er niet zo heel ver uit elkaar. "Vorig jaar bleek het kamperen niet nodig, want er was net voldoende plaats. Nu hebben we twaalf vrije plaatsen in de peuterklas en verwacht ik dat er net iets meer kandidaten zullen zijn, dat leid ik af uit het aantal ouders dat mij vooraf al gecontacteerd heeft." De ouders maakten van de nood een deugd. "Ze hebben een bar bij. Een van de ouders heeft een brouwerij en bracht een voorraad van zijn bier mee. De sfeer zit is goed", zegt de directeur. (GRG)