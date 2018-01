88 procent van brandweerinterventies voor zone Centrum 27 januari 2018

03u33 0 Lovendegem Uit cijfers over de brandweerinterventies blijkt dat de zone Centrum in Lovendegem goed is voor 88 procent van de interventies, de zone Meetjesland neemt de resterende 12 procent voor haar rekening. "We wachten nu op het aanbod van de zone Centrum dat Lievegem wil laten aansluiten", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V).

Zie je de brandweer opduiken in Lovendegem, dan is de kans groot dat het om Gentse spuitgasten gaat. De Hulpverleningszone Centrum was de laatste twee jaar goed voor 88 procent van de dringende interventies. De resterende 12 procent is voor de Hulpverleningszone Meetjesland. De cijfers zijn slecht nieuws voor de zone Meetjesland, nu de fusiegemeente Lievegem een keuze moet maken tussen Meetjesland en Centrum. De cijfers werden opgevraagd na uitlatingen van burgemeester Filip Gijssels van Kaprijke, voorzitter van de zone Meetjesland. "Hij beweerde dat zijn zone in Lovendegem meer interventies doet dan de zone Centrum, en dat is toch wel een krasse uitspraak", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V) uit Lovendegem. "Als we alle interventies -ook de ambulancediensten en het verwijderen van wespennesten- meerekenen dan komen we zelfs op een verhouding van 540 tot 10."





Voorkeur na fusie

Bij de gemeenteraad van Lovendegem heeft Gijssels geen punten gescoord. "Het lijkt me aangeraden dat de fusiegemeente Lievegem kiest voor de Zone Centrum", zegt Geert Neirynck (Project). "De zone Centrum wil Lievegem laten aansluiten en we wachten nu het aanbod af", zegt de burgemeester. Ook de zone Meetjesland zou een voorstel doen. "Maar onze voorkeur is duidelijk. Voor de vrijwilligerskorpsen (in Zomergem en Waarschoot, red.) zou er niets veranderen. Er zijn in de zone Centrum ongeveer evenveel vrijwilligers als beroepsbrandweermannen."





Eerder liet Nevele weten dat haar korps na de fusie met Deinze aansluit bij zone Centrum.





(GRG)