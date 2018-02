420.000 euro voor nieuwe verlichting 21 februari 2018

Er is dit jaar meer dan 420.000 euro voorzien voor de vernieuwing van het netwerk van openbare verlichting. Op elke plek waar er werken zijn gepland, wordt ook nieuwe verlichting geplaatst, en dat doet het kostenplaatje oplopen. In de Appensovoordestraat gaat het om 190.000 euro, in de Bloemetjeswijk om 105.000 euro, in de Koning Leopoldstraat om 69.000 euro, op het Kerkplein kost de vernieuwing 25.000 euro, in de Beiaard 20.000 euro en in de Meersstraat 14.000 euro. De nieuwe verlichting bestaat telkens uit ledtechnologie, wat een vermindering van het elektriciteitsverbruik moet opleveren. (GRG)