33-jarige man hele dag vermist 21 februari 2018

Een 33-jarige man uit Lovendegem die gisterenochtend verdween in de Molendreef in Lovendegem is gisterenavond in goede gezondheid teruggevonden. De man werd voor het laatst gezien rond 10.45 uur aan de instelling 'De Triangel'.





De hele dag lang ontbrak elk spoor van hem. De man had dringend medische zorgen nodig en daarom verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. Gisterenavond rond 23.30 uur kwam dan toch het verlossende bericht dat de man terecht was.





(WSG)