25 kilo afgevallen en nu woestijnrace 06 april 2018

Kurt Van de Velde is vandaag een geoefend sporter, maar dat was vijf jaar geleden wel anders. "Ik woog vijf jaar geleden 25 kilo meer en kon niet veel meer doen dan lui in mijn zetel hangen", zegt Kurt Van de Velde. "Ik ben 1 meter 72 en woog op een bepaald moment 94 kilogram. Tot ik op een dag de klik heb gemaakt, en voluit gekozen heb voor sport, gezonde voeding en geen alcohol. Als jonge kerel ben ik nog beroepsvrijwilliger geweest bij de para's, dus ik heb vroeger ook heel strak gestaan. Ik heb mij laten gaan, maar vijf jaar geleden heb ik gelukkig beseft dat ik iets moest doen met mijn leven. Ik weeg nu weer 65 kilo en sta aan de start van de Marathon des Sables. Ik wil mijn verhaal vertellen, zodat mensen beseffen dat dit altijd en voor iedereen kan. Je moet het gewoon zelf willen en er in geloven."





Vorig jaar liep Kurt elf marathons, waarvan vijf in Italië. Van 6 tot 16 april waagt hij zich nu aan de woestijnrace van Marokko. "Er wordt in totaal zes dagen gelopen, en alles samen moet ik 250 kilometer afleggen. De Marathon des Sables werd in 2010 heel populair in Vlaanderen, nadat Tom Waes hem gelopen had. Ik hoop echt dat ik deze uitdaging tot een goed einde kan brengen. Ik heb enorm getraind en de laatste weken extra op mijn voeding gelet. Ik heb hulp gekregen van Olivier Verhaege uit Zomergem, die voor mij echt een mentor is", zegt Kurt nog. (JSA)