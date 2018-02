100.000 euro voor 350 meter nieuw voetpad dicht bij drukke bushalte 24 februari 2018

02u51 0 Lovendegem Een nieuw voetpad tussen Kuitenberg en de N9 kost 100.000 euro. "De nabijgelegen bushalte is één van de drukste van onze gemeente", verantwoordt schepen van mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld) de hoge kostprijs. "Dagelijks nemen daar 175 mensen de bus."

Met de verkiezingen in zicht legt men in Lovendegem nog snel een nieuw voetpad aan. Dat moet delen van de Bloemetjeswijk verbinden met de N9. Vandaag moet men er nog over de grasbermen wandelen, die binnenkort vervangen worden door een voetpad.





"Het voetpad komt tussen de Mimosastraat en de N9", zegt schepen van mobiliteit Vincent Laroy. "We willen de werken uitvoeren na het bouwverlof van deze zomer. Waarom dit noodzakelijk is? De nabijgelegen bushalte Appensvoorde is een van de drukste van onze gemeente en een van de belangrijkste van de Bloemetjeswijk. Dagelijks nemen daar 175 mensen de bus. Voor fietsers werd in Kuitenberg al een fietssuggestiestrook voorzien. We bekijken ook de bouw van extra fietsstallingen nabij Appensvoorde, daar hebben we de nodige ruimte voor gekregen."





Terug naar het voetpad, en de noodzaak ervan. "Wie in de Mimosastraat en Begoniastraat en achterliggende straten woont en naar de bushalte wil wandelen, moet via Kuitenberg gaan", legt Laroy uit. "Momenteel is dit niet zo veilig. Het eerste deel van Kuitenberg is het drukste deel van de weg en door de bomen is het er smal en donker. Je kan als voetganger terecht op de berm, maar ideaal is dat niet . Daarom willen we inzetten op een veilige verbinding voor de voetgangers naar de drukke bushalte aan de N9."





En nog niet gedaan





En veiligheid heeft z'n prijs, zo blijkt. In dit geval: 100.000 euro en dat voor 350 meter. Of omgerekend: 285 euro per lopende meter. En dan zijn er niet eens onteigeningen nodig. "100.000 euro is de geraamde prijs van het studiebureau voor de grondwerken en de aanleg van het voetpad over een lengte van ongeveer 350 meter", zegt Laroy. "Dit jaar zijn nog enkele investeringen gepland die zwakke weggebruikers ten goede moeten komen: 150.000 euro voor onteigeningen in Appensvoorde en Vellare waar afgescheiden fietspaden komen, en nog eens 100.000 euro voor de renovatie van het fietspad in de Lostraat. (GRG)