"Mijn gsm-signaal in 't Patatje? Tja, ik woon 400 meter verder" 20 februari 2018

02u49 0 Lovendegem Een twintigjarige jongeman uit Lovendegem riskeert in beroep vijf jaar cel voor een reeks van 35 inbraken en enkele gewapende overvallen in het Meetjesland. Een van die overvallen vond plaats bij frituur 't Patatje in Lovendegem, waar een werknemer gekneveld werd.

D. was op het moment van feiten nog maar 18 jaar oud. Het merendeel van die inbraken bekent hij, maar voor de overval op frituur 't Patatje en die op het Godshuis in Sint-Laureins had zijn advocaat Steven Vermandel een opvallende uitleg. "Zijn gsm-signaal werd inderdaad in die omgeving gecapteerd, maar hij woont daar dan ook op 400 meter van", verdedigde Vermandel hem. "Tijdens de overval zat hij bij zijn vriendin in Evergem." En in het Godshuis waren volgens D. enkel zijn kompanen aanwezig en zat hij vier uur in de Lembeekse bossen. "Ik zat op hen te wachten."





Huilend





In eerste aanleg kreeg hij nog vier jaar cel met uitstel. Hij moest iets doen aan zijn gokproblemen, vast werk zoeken en vooral niet opnieuw in aanraking komen met het gerecht. Hij werkte een jaar lang bij een van zijn kompanen, maar zit ondertussen alweer een maand in de Brugse gevangenis op verdenking van heling. Gisteren probeerde hij de harten van iedereen in de rechtbank te stelen door als een braaf communicantje huilend. op de beklaagdenbank te zitten. Procureur-generaal Coppens had echter weinig begrip. "Er iets verschrikkelijk verkeerd met dat manneke. Hij pleegde feiten aan een waanzinnige frequentie. Hij ziet er braaf uit, maar hij is brutaal en oneerlijk." Uitspraak op 20 maart. (JEW)