"Lokale partijen nodig in fusie" 04 juni 2018

02u34 0

Onafhankelijk gemeenteraadslid Geert Neyrinck uit Lovendegem is zijn voorcampagne gestart voor de verkiezingen van de fusiegemeente Lievegem. "Eén opvallend verhaal in de fusies is het verdwijnen van de lokale partijen", zegt Geert Neirynck. "Dat zou het einde zijn van een rijke traditie in de drie gemeenten. Eigenaardig genoeg zijn net de lokale partijen in het buitenland een belangrijke factor. Bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen enkele maanden terug, werden ze zelfs de grootste partij op landelijke vlak. Kiezers willen herkenbaarheid en niet de zoveelste opgedrongen nationale campagne. In Lovendegem hebben we bewezen een authentiek geluid te kunnen brengen en wij willen dit na oktober verder zetten. Project gaat door en laat zich niet opzij zetten door het kartel van de traditionele partijen." (JSA)