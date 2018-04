"Alsof we in een hotel logeren" DRIE RUSTHUIZEN SAMEN IN NIEUWBOUW LOVENBOS, BEWONERS TEVREDEN JOERI SEYMORTIER

21 april 2018

02u58 0 Lovendegem Zondag opent Residentie Lovenbos langs de Grote Baan in Lovendegem officieel. De nieuwbouw is er gezet om drie oudere rusthuizen in de gemeente te vervangen. Begin volgende week wordt het oude rusthuis voor de nieuwbouw gesloopt.

De residentie bestaat uit een rusthuis met 63 woonzorgkamers, 29 assistentiewoningen, en nog eens dertig kamers voor herstel en revalidatie. Er is ook een brasserie voor bezoekers en voorbijgangers. "We willen van Lovenbos een open en toegankelijke residentie maken", zegt directeur Annemieke Maertens. "Lovenbos is de nieuwe thuis van de bewoners van het vroegere Home Astrid, Home Buitenlucht en Home Line: drie woonzorgcentra in Lovendegem die hun activiteiten stopzetten. In de nieuwbouwresidentie kunnen de bewoners rustig vertoeven in hun ruime kamers en gemeenschappelijke lokalen. Naast de traditionele voorzieningen zoals zorg, kiné en animatie is ook de warme keuken een troef. Lekker kunnen eten is voor oudere mensen het leukste moment van de dag. We besteden daar dan ook extra veel belang aan, en hebben lang gezocht naar een goede kok. Hij maakt zelfs eigen koekjes voor bij de koffie."





Zelfgebakken koekjes

Marie-Jeanne De Murelle (70) en Jacqueline Van Den Bossche (74) wonen nu in Lovenbos en zijn alvast tevreden. "Het is hier modern, groot en ronduit perfect", zeggen de twee vriendinnen. "Het voelt alsof we hier op hotel logeren. De verhuizing van het oude rusthuis naar hier is vlot verlopen. Het eten is hier lekker en iedereen is vriendelijk. Wat kan een mens nog meer verlangen? Neen, wij zouden niet meer terug willen naar het oude rusthuis."





De directeur wil het open karakter van de residentie nog meer uitspelen. "Verhuizen naar een woonzorgcentrum of een assistentiewoning is een grote stap, die voor sommigen gepaard gaat met een vorm van isolement van de buitenwereld", zegt directeur Maertens. "Daar wil ik tegen strijden. Ik vind het heel belangrijk dat residenten hun sociaal leven in Lovendegem kunnen verderzetten. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met lokale handelaars die bewoners een extra korting geven, en met residenties in de buurt om uitwisselingen te organiseren. Ook onze brasserie zal een belangrijke rol spelen in dat verhaal: iedereen is hier welkom voor een hapje en een drankje."





Dagprijs van 75 euro

De basisdagprijs voor een kamer in Lovenbos is 75 euro. Het eerste jaar wordt een welkomstkorting van 10 euro gegeven, en betaal je 65 euro. Er zijn nog kamers beschikbaar. Zondag is iedereen welkom tussen 10 en 16 uur op de open deur. Je vindt Lovenbos achter Frituur 't Patatje, langs de Grote Baan 190 in Lovendegem. Maandag 23 april of ten laatste dinsdag 24 april wordt het oude rusthuis voor de nieuwbouw gesloopt.