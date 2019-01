Zwaargewond na botsing tegen boom DBS

11 januari 2019

17u36 0 Londerzeel Een bestuurder van een bestelwagen is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de A12 ter hoogte van Londerzeel Industrie richting Antwerpen.

De man verloor om 9.38 uur om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur, reed de zijberm in en botste tegen een boom. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West was een hele poos in de weer om de geknelde bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Eén rijvak bleef urenlang afgesloten. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.