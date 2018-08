Zjat'O opent in oudste huis 30 augustus 2018

Een koffiehuis gecombineerd met lunchbar. Dat is het concept waarmee drie vriendinnen sinds kort het oudste Londerzeelse huis, met bouwjaar 1643, hebben ingepalmd in de Dorpsstraat. Zjat'O biedt koffie en iets 'hartigs' in een gezellig kader.





"We willen vooral dat mensen bij ons thuiskomen", vertelt Anneleen Quaghebeur, die samen met Joke Blancquaert en Veerle Crombé de dienst uitmaakt. "Een plek waar je kan blijven hangen en de krant of een boek lezen. En waar ook de kinderen op hun gemak zitten met achteraan ook een groot terras."





"We serveren uiteraard goede koffie volgens de regels van de kunst, maar we willen ons niet profileren als dé hippe stadsbar. Alles is heel gewoon en eenvoudig maar wél lekker. We werken enkel met verse en lokale producten." De drie wilden vooral een job met hart en ziel kunnen combineren met een gezinsleven. "Dat is ons uitgangspunt. Bij een opstart komt uiteraard héél veel kijken, maar we willen evolueren naar een goede balans."





De locatie is ook een meerwaarde. "We hebben er meteen onze zinnen op gezet. Het is hier altijd al een handelszaak geweest. Schoenen, kleren, zelfs een kapper was hier gevestigd. En nu voor het eerst horeca. Het is meegenomen dat een pand met zo'n uitstraling publiek domein kan worden."





Alle info vind je op de website www.zjato.be.





