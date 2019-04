Zelfde inbrekers roven vijf maanden na eerste kraak opnieuw voor 25.000 euro aan spullen uit elektrozaak: “Wat kan ik nog meer doen om ze buiten te houden?” Dimitri Berlanger

08 april 2019

17u42 0 Londerzeel Voor de tweede keer in amper vijf maanden tijd heeft elektronicazaak Comcon ongewenst bezoek gekregen. Deze keer gingen vier mannen aan de haal met 30 à 40 laptops, MacBooks en iMacs, en geld uit de kassa. Goed voor een buit van 25.000 euro. Zaakvoerder Jurgen Sas herkent dezelfde ‘modus operandi’ en is ervan overtuigd dat het om dezelfde daders gaat. “Wat kan ik nog meer doen om ze buiten te houden?”, vraagt hij zich moedeloos af.

“Hola! Kijk eens wie er terug is van weggeweest.” De cynische post van de zaakvoerder op Facebook spreekt voor zich. Elektronicazaak Comcon in de Meerstraat is een gegeerd doelwit voor inbrekers. De vorige kraak dateert nog maar van 5 november. In de nacht van donderdag op vrijdag sloegen ze opnieuw toe rond 3.15 uur.

“Ze geraakten niet binnen via de achterdeur zoals de vorige keer – die hadden we versterkt – maar via een raam dat ze geforceerd hebben”, vertelt Jurgen Sas. “Eerst hadden ze – ook al zoals vijf maanden geleden - de omheiningsdraad doorgeknipt aan de parking. Ze waren weliswaar gemaskerd, maar het is duidelijk dat het om dezelfde daders gaat. Ik herken zelfs dezelfde rode schoenen. Ze kenden duidelijk hun weg. Amper drie minuten zijn ze binnen geweest.”

Jurgen werd zelf gewekt via de alarmcentrale waar het inbraakalarm was binnengelopen. “Vijf minuten later stond de politie hier. En ikzelf nog eens vijf minuten later. Maar té laat dus. Ze hebben vooral laptops en MacBooks meegegraaid – zo’n 30 à 40 – en ook iMacs en geld uit de kassa. De waarde van de buit ligt in dezelfde orde van vijf maanden geleden. Toen ging het ook om 30.000 euro, al waren ze toen wel nog meer uit op specifieke producten van Apple.”

Voorzorgen genomen

Intussen is de stock weer aangevuld. “We moeten verder. Maar dit is uiteraard allesbehalve prettig. Wat kunnen we nog doen om de veiligheid ter verhogen en het hen moeilijker te maken? We hebben de afsluiting aangepast, ramen en deuren beveiligd, ramkraakpalen voor de ramen gezet en camerabewaking voorzien. Wat kunnen we nog doen? Ik had de achterdeur na de vorige al versterkt, maar nu is ze dus opnieuw beschadigd en te vervangen. Als er nog kleine aanpassingen mogelijk zijn, zullen we dat zeker niet nalaten.”

Door de beelden van de inbraak te verspreiden, hoopt Jurgen dat er toch bruikbare tips binnenkomen die in eerste instantie naar de daders leiden.

Er zou alvast wel een verdachte wagen gespot zijn die vlakbij een ANPR-camera is voorbijgereden met een nummerplaat en een wagen die niet matchen. De wagen of de nummerplaat zijn dus gestolen, of mogelijk zelfs beide. De auto passeerde er om 3.08 uur en om 3.18 uur opnieuw in de andere richting, exact binnen de tijdspanne van de inbraak dus.

De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) meldt dat het onderzoek loopt.