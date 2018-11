Zeg het op een koude dag met warme soep: “Bedankt parkwachters en afvalophalers!” DBS

20 november 2018

14u49 0 Londerzeel De wachters in het recyclagepark stonden dinsdag voor een bitterkoude werkdag. Tot het gemeentebestuur aan kwam zetten met een thermos heerlijk warme soep.

Met de soepactie wilde de gemeente in het kader van de ‘Week van de Afvalophaler’ haar respect tonen voor het vele werk dat de parkwachters — maar ook de afvalophalers — vaak in weer en wind en in onveilige situaties moeten uitvoeren. Een dag eerder werden de afvalophalers trouwens ook al getrakteerd op een tas warme soep in cafetaria Den Babeleir van woonzorgcentrum Herfstvreugde.

Ook inwoners van Londerzeel kunnen de afvalophalers en de parkwachters bedanken door een ‘bedankt-sticker’ op de bruine afvalzak te kleven. Die stickers kan je afhalen in het administratief centrum.