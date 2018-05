Zanzibar: tropisch paradijs om de hoek POPULAIRE POP-UPBAR VERHUIST VOOR TWEEDE EDITIE NAAR STEENHUFFEL DIMITRI BERLANGER

29 mei 2018

02u42 0 Londerzeel Komende zomer is pop-upbar Zanzibar opnieuw dé 'place to be'. Vorig jaar overtrof het concept alvast de stoutste verwachtingen. Een nieuwe en grotere locatie is dan ook de hoofdreden voor de verhuis van Merchtem naar Steenhuffel.

Dat Zanzibar vorige zomer een hit was, is een understatement: meer dan twintigduizend bezoekers kwamen naar de Linthoutstraat in Merchtem om te genieten van een paradijselijke setting dicht bij huis. "Het succes overtrof onze stoutste verwachtingen", zegt Tim Vermeir, initiatiefnemer samen met vrienden Wim Walravens, Sam Dours en Sander De Proost. "De vele positieve feedback gaf ons dan ook de nodige 'goesting' om Zanzibar dit jaar te laten terugkeren. Maar ook wij wilden meer en beter..."





Een nieuwe én grotere locatie is dan ook de achterliggende reden voor de verhuis van Zanzibar, al speelt ook mee dat de initiatiefnemers al op 1 juni wilden openen en Merchtem maar toelating wilde geven vanaf 15 juni. "In de Smisstraat hebben we nu een terrein van drie hectare groot ter beschikking met een parking voor zo'n 800 wagens. Je zal nu ook niet alleen op vrijdag en zaterdag maar ook al op donderdag bij ons terecht kunnen voor een verfrissend pintje na een zware werkdag. Afhankelijk van het weer zal onze pop-upbar ook open zijn op zondag. Je kan er komen chillen met je gezin of met vrienden."





Vakantiegevoel

Het is de bedoeling om een instant vakantiegevoel te creëren in een luxueuze omgeving, dicht bij huis. "Die zomerse beleving, in combinatie met kwaliteitsdranken, verzorgde gerechten en leuke beats, zorgt ervoor dat alle ingrediënten aanwezig zijn om een fantastische avond te beleven. Tijdens elk evenement zijn er ook foodtrucks voorzien. Enerzijds is Zanzibar gericht op networking met zijn afterwork-concepten en vip-formule. Anderzijds bieden het zwembad (3 meter op 8) en zomerse decor al vanaf de middag een aangename plek om te vertoeven voor jong en oud."





Om het terrein om te bouwen tot een tropisch eiland, worden kosten noch moeite gespaard. Zo wordt onder meer 100 ton wit zand aangevoerd en 400 houten groentencontainers. Er komen 40 palmbomen te staan, 200 barkrukken en vijftien zeecontainers. Burgemeester Nadia Sminate zal Zanzibar donderdagavond officieel (pre-)openen.





Feesten

De zomerbar in de Smisstraat is open van 1 juni tot en met 8 september van donderdag tot en met zondag. Zanzibar staat steeds open om evenementen te organiseren. Zo zijn er mogelijkheden tot bedrijfsfeesten, klantenevents, verjaardagsfeestjes en babyborrels. Meer info kan aangevraagd worden via info@popupzanzibar.be