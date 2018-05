Wim Eeckelaers op LWD-lijst 25 mei 2018

Gemeenteraadslid Wim Eeckelaers, die de voorbije jaren als onafhankelijke zetelde, zal in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen voor LWD opkomen.





Eeckelaers stond bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 nog als 4de op de Londerzeelse N-VA lijst maar in 2014 besliste de nationale partijraad om Eeckelaers uit te sluiten als lid. "De samenwerking bleek onhoudbaar na aanhoudende meningsverschillen met het plaatselijk bestuur", klonk het. Het was duidelijk dat het niet boterde tussen Eeckelaers en lokaal N-VA-zwaargewicht Nadia Sminate. Eeckelaers verweet haar onder meer verregaande vriendjespolitiek. Sminate, die ondertussen burgemeester is geworden, sprak van 'een vuil spelletje'.





Eeckelaers belandde de facto na bijna twee jaar in de oppositie. "Niet dat ik ooit deel mocht uitmaken van de coalitie want het bestuursakkoord mocht en kon ik nooit inkijken."





Nu kiest hij dus voor LWD. "Na lang twijfelen ga ik het toch proberen een tweede maal verkozen te geraken. Het werd me in de oppositie snel duidelijk dat LWD maar één ding voor ogen heeft, met name het beste voor Londerzeel."





Eeckelaers weet nog niet welke plaats hij zal bekleden. "Ik ben gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven en hoop deze ervaring te kunnen gebruiken. Als de kiezer me een mandaat geeft ín het gemeentebestuur, anders met evenveel passie achter de schermen." (DBS)