Week van de Amateurkunsten 30 april 2018

Londerzeel zet nog tot en met zondag 27 mei de plaatselijke (amateur)kunstenaars in de kijker tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK). Op verschillende plaatsen, zowel in gemeentelijke gebouwen als bij mensen thuis, kan je kunstwerken bewonderen. Dat gaat van schilderijen en beeldhouwwerken tot gedichten. Het thema dit jaar is 'Kunst buiten'. Op www.londerzeel.be kan je het overzicht vinden van de deelnemende kunstenaars en de verschillende locaties. De folder is ook beschikbaar bij Cultuurdienst (Malderendorp 14) en in het administratief centrum. (DBS)