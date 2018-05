Watertappunt aan Daalkouter 08 mei 2018

Aan voetbalveld Daalkouter staat voortaan een watertappunt. Je kan er gratis drinkbaar kraanwater tappen. Tijdens de opendeurdag van het Gemeentelijke Technisch Instituut Londerzeel (GTIL) werd het watertappunt zaterdag officieel in gebruik genomen door de leerlingen van 1B. De gemeente wil in de eerste plaats haar inwoners bewust maken van het gebruik van drinkwater. Door kraantjeswater te drinken, draag je immers bij tot het verminderen van het zwerfafval en van de CO2-uitstoot veroorzaakt door de productie en het transport van flessen met bronwater. In de tweede plaats is aan dit watertappunt een luik ontwikkelingssamenwerking verbonden. Door de samenwerking met 'Join the Pipe', het bedrijf dat het watertappunt heeft geleverd, wordt er ook een watertappunt geplaatst in de derde wereld. Tevens zal Join the Pipe het Londerzeels project 'Africanfoot' in Tori-Bossito in Benin steunen door het doneren van herbruikbare flessen. (DBS)