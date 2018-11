Warmtescan aan voordelig tarief DBS

19 november 2018

17u26 0 Londerzeel Als inwoner van Londerzeel krijg je de kans om tijdens de herfst en winter voor maar 40 euro een warmtescan van je woning te laten uitvoeren. Met een warmtescan kan je het warmteverlies van jouw woning in kaart brengen.

Een warmtescan laten uitvoeren, kan enkel tijdens de herfst en winter. Het verschil tussen de temperatuur binnen en buiten moet voldoende groot zijn.

Een energiedeskundige van vzw 3Wplus gaat dan met een warmtebeeldcamera na waar precies in je woning warmte verloren gaat. Zo’n toestel is nodig omdat warmteverlies niet met het blote oog waarneembaar is. Kwestbare doelgroepen maken bovendien aanspraak op verhoogde premies.

Ook eigenaars die aan kwetsbare doelgroepen willen verhuren, kunnen een beroep doen op heel wat voordeeltarieven. Vraag de warmtescan aan via 0488/55.98.55 of kyotoindewijk@3wplus.be.