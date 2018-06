Wallaby 'Skippy' heeft nieuwe thuis 14 juni 2018

02u41 0 Londerzeel Skippy, de wallaby die in februari binnengebracht werd in het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Malderen, heeft een nieuwe thuis. Sinds gisteren springt hij vrolijk rond in een weide in Londerzeel.

De kleine kangoeroe werd wellicht gedumpt door de vorige eigenaars in een weide in Opwijk. Het VOC hield het dier 45 dagen bij, voor het geval de eigenaar zich toch nog zou melden. Maar dat is dus niet gebeurd. Daarom werd uiteindelijk een gastgezin gezocht.





Grote weide

En Skippy heeft nu onderdak gekregen bij Ludo De Groef uit de Blauwenhoek in Londerzeel. "Mijn zoon Stijn had op Facebook gezien dat het diertje in het VOC terecht was gekomen", vertelt hij. "Ik ken die mensen goed en we zijn er eens naar gaan kijken. Ik heb een weide van tien op honderd meter, dus dat zat wel goed. Enkel de omheining zou ik hier en daar nog wat moeten aanpassen."





"Er waren zo'n tien kandidaten, dus eigenlijk had ik het plan al laten varen", lacht Ludo. "Tot we plots te horen kregen dat ze toch eens langs zouden komen om even te kijken. Enkel dagen later kwam dan het nieuws dat Skippy bij ons mocht komen wonen. We zijn uiteraard zeer tevreden en gaan ook zijn naam gewoon behouden. Anders wordt het voor hem te verwarrend. (lacht) We hopen dat hij zich hier snel thuis voelt." (DBS)