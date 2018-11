Vrouwen aan de macht in Londerzeel College zal naast burgemeester Moons bestaan uit vier vrouwelijke schepenen en één man Dimitri Berlanger

07 november 2018

15u17 0 Londerzeel Vrouwen boven in Londerzeel. Daar krijgt toekomstig burgemeester Conny Moons (LWD) vier dames naast zich in het college. Dimi Robbyns is zo de enige man in het gezelschap. “Ik denk dat dit een unicum in Vlaanderen is, maar het was zeker geen bewuste keuze”, aldus Moons.

De stembusslag in Londerzeel draaide, zoals bekend, uit op een overwinning voor N-VA. Maar het was burgerbeweging LWD, die ook sterk groeide, die snel een akkoord wist te bereiken met CD&V en Groen. De partij van huidig burgemeester Nadia Sminate werd zo helemaal buitenspel gezet.

Intussen werd het college samengesteld en de bevoegdheden verdeeld. En wat opvalt, is dat — naast de burgemeester zelf — het college nog vier vrouwen telt, en slechts één man. “Een bewuste keuze was dat niet”, zegt Moons. “Je moet vooral de juiste man of vrouw op de juiste plaats zetten. Dit college wordt in elk geval wel een gevoelige stijlbreuk met het verleden...”

Toekomstig schepen Dimi Robbyns (LWD) zal dus zijn mannetje moeten staan tussen zijn ambtgenoten Veerle Pas (CD&V), Leen Van Aken (Groen), Els Van den Broeck (LWD), Greet Seghers (CD&V) en burgemeester Conny Moons (LWD). Veerle Pas wordt eerste schepen, en krijgt de bevoegdheden Lokale Economie, Landbouw, Markten en Kermissen, en Personeel. Dimi Robbyns krijgt de portefeuilles Jeugd, Cultuur, Toerisme en Sport, aangevuld met Mobiliteit en Verkeer. Leen Van Aken wordt bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium, Monumentenzorg, Begraafplaatsen, Leefmilieu en Energie.

Els Van den Broeck wordt dan weer verantwoordelijk voor Sociale Zaken, en krijgt ook de bevoegdheden die vasthangen aan het vroegere OCMW, inclusief Woonzorgcentrum, Assistentiewoningen, Volksgezondheid, Ontwikkelingssamenwerking en Integratie. Greet Seghers buigt zich dan weer over Onderwijs, Kinderdagverblijven, Buitenschoolse Kinderopvang en Bibliotheek. Als burgemeester neemt Moons zelf Algemeen Beleid, Organisatie van de Diensten, Veiligheid, Intergemeentelijk Overleg, Burgerlijke Stand en Bevolking, maar ook Financiën en Openbare Werken op zich.

Krappe meerderheid

Moons geeft toe dat het met 13 zetels op 25 — 9 voor LWD, 3 voor CD&V en 1 voor Groen — een eerder krappe meerderheid is. “Ik stel echter met veel genoegen vast dat ‘de wil om goed te besturen’ nooit groter is geweest. Deze meerderheid beschikt over veel ervaring en expertise. We hebben de vaste wil om een nieuwe wind door Londerzeel te laten waaien. De gesprekken over ons bestuursplan worden heel binnenkort opgestart, maar nu reeds is duidelijk dat transparantie, samenwerking, overleg, en veel gezond verstand de hoekstenen zullen vormen van het nieuwe beleid.”

Moons stelt zich ook verzoenend op, na weken van gekibbel en verwijten heen en terug tussen de verschillende politieke kampen. “Ik wil nogmaals benadrukken dat dit nieuwe college er voor iedereen zal zijn, ongeacht achtergrond of politieke overtuiging. Deze meerderheid wil ook besturen met respect voor alle verkozenen die niet tot deze meerderheid konden of wilden toetreden. Ik reken op een constructieve samenwerking met alle partijen en raadsleden in de nieuwe gemeenteraad.”