Vrijwilligers welkom op ‘Dag van de Natuur’ DBS

19 november 2018

17u12 0 Londerzeel Op de Dag van de Natuur op 24 november wil Natuurpunt Londerzeel zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van haar natuurgebieden en het vrijwilligerswerk in de kijker zetten.

“Dit jaar gaan we aan de slag in ons natuurreservaat Marselaer”, klinkt het bij Natuurpunt. “Op een deel van het gebied, Scheysselbergh genaamd, beheren wij een heideterreintje, dat regelmatig moet beheerd worden om de gewenste planten- en diersoorten te behouden. Dat vereist het jaarlijks maaien en afvoeren van de vegetatie, het verwijderen van bramen, van uitgezaaide berken en van Amerikaanse vogelkers. Een andere bezorgdheid heeft te maken met ons speelbos in de directe buurt, waar enkele werkzaamheden op de agenda staan: afsluitingen repareren, controle op gevaarlijke bomen, parking en picknicktafel onderhouden, rommel opruimen,...

Afspraak langs de Marselaerdreef te Malderen ter hoogte van taverne Lomast. Aansluiten kan vanaf 9 uur. Wel werkhandschoenen en stevig schoeisel meebrengen. Zoals vorige jaren draagt de gemeente een steentje bij via sponsoring van drank en broodjes. Info: eric.daelemans@telenet.be, 052/30.97.28.