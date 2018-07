Vriend vervolgd voor belagen van ex 18 juli 2018

Een 27-jarige man uit Londerzeel riskeert een werkstraf voor het belagen van zijn ex-vriendin. De vrouw had op 2 september via de telefoon een punt gezet achter hun relatie die zeven maanden eerder begonnen was. Een zware en onverwachte klap voor de man die de hieropvolgende dagen tientallen berichten verstuurde. Ook stuurde hij haar een postpakket met onder meer een dvd die als titel 'a new level of terror' had. Daarop diende het slachtoffer klacht in.





De verdediging ontkent dat er sprake is van belaging. "Dit was een wanhopige jongeman die de breuk niet kon verkroppen en antwoorden wilde. Drie dagen heeft hij inderdaad veel berichten gestuurd. Daarna amper nog. Bovendien waren de berichten niet bedreigend of beledigend." De jongeman heeft ondertussen een nieuwe vriendin. (WHW)