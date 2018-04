Voorzitter Sportminnaars Londerzeel gelauwerd 12 april 2018

Bij Wielerclub De Sportminnaars Londerzeel werd onlangs lid Albert Vandemarliere (77) door de Wielerbond Vlaams-Brabant gelauwerd met zijn 45-jarig lidmaatschap. Hij zette zich jaren in als voorzitter van de wielervereniging. Huidig voorzitter Geert Pas nam de trofee van Vandemarliere in ontvangst omdat Albert niet in Heverlee raakte. In het verleden organiseerde de club onder andere het PK cyclocross voor beloften en eliterenners zonder contract in Steenhuffel. Al sinds 1929 organiseren ze in Londerzeel de alombekende Sint-Kristoffelprijs voor elite z/c en beloften.





(SVDL)