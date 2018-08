Voormalige postbode die ex aanreed, blijft tijdje langer in cel 01 augustus 2018

Marc P., de 64-jarige man die vorige week dinsdag zijn ex-vrouw frontaal aanreed in Londerzeel, blijft nog minstens een maand in de cel. De Brusselse raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd. Dinsdagochtend reed hij rond tien uur frontaal in op zijn ex. Zij werkt bij Bpost en was bezig met haar ronde. Hij slaagde niet in zijn opzet en zowel hijzelf als het slachtoffer kwamen zonder grote verwondingen weg. Volgens een buurtbewoner riep hij bij zijn arrestatie dat het de bedoeling was dat zowel hij als Marleen om het leven zouden komen. De bevindingen uit het onderzoek tonen aan dat hij wel degelijk zelfmoord wilde plegen. Wel ontkende hij in latere ondervragingen dat hij zijn vrouw wilde doden. Intussen is een gerechtspsychiater aangeduid die de man moet onderzoeken. (WHW)