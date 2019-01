Voorbereidende werken Drietorenstraat DBS

17 januari 2019

16u12 0 Londerzeel Als voorbereiding op de rioleringswerken zal een aannemer van 21 tot 25 januari bomen en struikgewas rooien in Drietorenstraat en Kasteelstraat op de plaats waar later een fietspad wordt aangelegd.

Er zal afwisselend gewerkt worden in verschillende werkzones, rekening houdende met de spitsuren. De eigenlijke rioleringswerken gaan vermoedelijk in april van start in Ursene, maar daarover volgt later meer info van zodra deze bekend is. In overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos zal het gerooide groen gecompenseerd worden.