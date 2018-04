Vlonderpaden worden hersteld 05 april 2018

02u28 0

De vlonderpaden in Londerzeel wacht een herstelbeurt. In juni is dat in 'Boske Kruisheide' in Malderen, in september volgt 'Boske Neeravert' in Londerzeel Sint-Jozef. De herstellingswerken worden uitgevoerd door de dienst Openbare Werken van de gemeente Londerzeel. (DBS)