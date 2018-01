VK Daltons krijgt de titel 'Koninklijk' 02u38 0 Foto Lukas

VK Daltons mag zich voortaan 'Koninklijk' noemen. De voetbalclub, die vijftig jaar bestaat, had een stevig dossier ingediend en een gunstig advies gekregen van het Koninklijk Paleis. De brevetten werden overhandigd door de gouverneur in het Provinciehuis in Leuven. "We zijn al die jaren een familieclub gebleven en gaan nog altijd prat op de goede werking van onze club, en de massa vrijwilligers en supporters die ons een warm hart toedragen", zegt bestuurslid François Moyson.





(DBS)