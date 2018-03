Virgo Sapiens zamelt 15.000 euro in 20 maart 2018

De ruim 1.100 leerlingen van het secundair op Virgo Sapiens hebben zopas deelgenomen aan een groots opgezette solidariteitsactie ten voordele van de partnerorganisaties van Broederlijk Delen in Oeganda.





Een lange sliert leerlingen stapte, liep of fietste mee in een tocht waarvoor ze zich lieten sponsoren. Samen zamelden ze liefst 15.000 euro in voor projecten die de kleinschalige boeren in Oeganda ondersteunen. De ballon die de klas 1H tijdens de onthaalavond bij de start van het schooljaar had opgelaten, kwam terecht in het Nederlandse Haarsteeg en legde de meeste kilometers af. Vooraf engageerde de school zich om bovenop het ingezamelde sponsorgeld 1 euro per afgelegde kilometer te schenken aan Broederlijk Delen. Dit bedrag werd verdubbeld, waardoor de leerlingen van 1H namens de school nog een cheque van 250 euro mochten toevoegen aan het ingezamelde bedrag voor Broederlijk Delen.





(DBS)