Vijf weekends werken aan spoorweg 22 februari 2018

02u57 0

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel vervangt vanaf 2 maart de perron- en wisselsporen in Londerzeel. De wissels aan de overweg Ursene en Londerzeel station worden volledig vernieuwd. Tijdens deze werken worden de overwegen in Ursene en/of de Stationsstraat gedurende vijf weekends afgesloten voor alle verkeer. Er worden vervangbussen ingelegd. Het eerste weekend wordt er gewerkt van vrijdag 2 maart vanaf 19 uur tot en met maandag 5 maart om 5 uur. Er rijden dan geen treinen tussen Dendermonde en Londerzeel en de overweg in Ursene wordt afgesloten. Vanaf half juni volgen dan de vier andere werkweekends. (DBS)