Vernieuwd oorlogsmonument onthuld 15 mei 2018

De herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei met de traditionele bloemenhulde aan de verschillende monumenten was dit jaar in Steenhuffel nog net iets specialer dan elders. Aan de kerk werd een vernieuwd oorlogsmonument onthuld met drie extra namen van burgerlijke oorlogsslachtoffers. Het gaat om een slachtoffer uit WOI (Virginie De Smedt) en twee uit WOII (Lodewijk Fertinel en August Booghmans). Het initiatief ging uit van de Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel, uiteraard met medewerking van het Londerzeelse gemeentebestuur. De firma Granidesign Culot voerde de werken bovendien gratis uit. Het vernieuwde monument werd onthuld door familieleden van de oorlogsslachtoffers in kwestie.





(DBS)