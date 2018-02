Verkoop gronden in Stuikberg 20 februari 2018

De gemeente Londerzeel verkoopt grond gelegen in agrarisch gebied. Het gaat om vier percelen in de Stuikberg. De minimale verkoopprijs is vastgesteld op 5,09 euro per m². Wie geïnteresseerd is kan een schriftelijk bod uitbrengen (met vermelding perceel) bij de gemeente Londerzeel, (Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel) en dat uiterlijk tot donderdag 15 maart. Meer info: dienst Patrimonium bij marleen.debleser@londerzeel.be of via 052/39.92.65 (DBS)