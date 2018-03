Uren aanschuiven nadat kraanwagen door middenberm crasht 08 maart 2018

02u43 0 Londerzeel Een kraanwagen van een bedrijf uit Harelbeke heeft gisteren voor heel wat verkeersellende gezorgd in en rond Londerzeel. De A12 bleef urenlang afgesloten en de lokale wegen slipten dicht.

De kraanwagen boorde zich gisterochtend om 4.30 uur door de middenberm en kwam tot stilstand op twee van de drie rijvakken in de tegenovergestelde richting. De wegpolitie besloot meteen om de rijbaan richting Antwerpen af te sluiten. Het verkeer moest omrijden langs het centrum van Londerzeel of de industriezone. Daardoor slipten ook de lokale wegen dicht. Op het drukste moment was het tot veertig minuten aanschuiven.





Geen sinecure

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een takelfirma kwam ter plaatse om het logge voertuig te verplaatsen. "Dat was geen sinecure", klonk het. "Een gevaarte van zo'n veertig ton takel je niet zomaar weg." Er moesten reservebanden worden aangeleverd en er werd gedacht aan slepen. Maar dat was uitgesloten door het gewicht van de kraan. Uiteindelijk werd er beslist de kraanwagen op te laden op een dieplader. Pas rond de middag kon de kraanwagen weggehaald worden uit zijn benarde positie in de middenberm. "Nadien werd geprobeerd om de kraanwagen op de dieplader te takelen maar hiervoor moest een tweede kraan ter plaatse komen", luidde het nog.





Elf uur later weer open

Zo'n elf uur later kon de rijbaan opnieuw worden opengesteld. De vangrails werden vervangen. (TVDZM)