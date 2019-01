Tweede verlichte tractorparade in aantocht DBS

04 januari 2019

18u02 0 Londerzeel Na het succes van vorig jaar trekt zaterdag opnieuw een verlichte tractorparade door de gemeente. De tractoren zijn versierd met kerstverlichting en zullen een rondrit maken van ongeveer 20 kilometer door groot Londerzeel.

De tractoren zijn te bekijken op de gemeenteparking aan de Gildenstraat vanaf 17.30 uur. Zij vertrekken stipt om 18 uur om vervolgens te passeren aan de Sint-Kristoffelkerk, de kerk van Steenhuffel, de kerk van Malderen, opnieuw aan de Sint-Kristoffelkerk, om dan uiteindelijk via Bergkapel rond 21.30 uur aan te komen op de parking tegenover zaal Gildenhuis. Tijdens de tractorrun is er in het Gildenhuis voor de bezoekers animatie voorzien met een dj en een optreden van John Dennis & Ziva. In de zaal wordt ook live streaming via Facebook geprojecteerd en uiteraard kan ook de innerlijke mens versterkt worden. De organisatie is in handen van Landelijke Gilde Londerzeel.