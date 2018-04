Twee vriendinnen lopen 'in het geheim' eerste marathon 26 april 2018

02u26 0 Londerzeel Laura Boeykens en Aminta Diawara, twee Londerzeelse vriendinnen van amper 19 en 20 jaar, hebben zondag 'in het geheim' hun eerste marathon gelopen in Antwerpen. Daarmee waren ze veruit de jongste deelnemers.

"'Een marathon lopen? Goed zot', hoorden we veel mensen in onze omgeving zeggen. Of 'Jullie zijn daar veel te jong voor'. Door al deze geweldig 'motiverende' uitspraken besloten wij om onze eerste marathon in alle geheim te lopen en iedereen te bewijzen hoe fysiek en mentaal sterk wij zijn", vertellen Laura en Aminta.





"Het begon allemaal exact 1 jaar geleden toen we samen de 10 miles in Antwerpen liepen. Dat ging eigenlijk met gemak en we keken al snel smachtend naar al die mensen met hun marathonmedaille rond de nek... Toen we onze trainingen fors begonnen op te bouwen hadden we wel nog geen vermoeden hoezeer het allemaal zou doorwegen. Voor anderen was het misschien iets makkelijker omdat ze steun vanuit verschillende hoeken kregen. Wij konden enkel rekenen op de steun van onze ouders die wel van onze plannen afwisten."





Maar Laura en Aminta beten door en bereikten zondag uiteindelijk na 42km toch de streep.





"Onze tijden waren niet wauw door de warmte. We zijn over de 5 uur gegaan, maar dat is voor ons niet erg. Uitlopen was het belangrijkste. Achteraf gezien zijn we trots dat we niet opgegeven hebben. Dit kunnen realiseren op onze jonge leeftijd is een droom die al vroeg in ons leven werkelijkheid wordt..." (DBS)