Twee jaar cel voor betasten stiefkleindochter “Hij beseft de ernst van de feiten niet” WHW

17 januari 2019

13u19 0 Londerzeel Een bejaarde man uit Londerzeel is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor het aanranden van de kleindochter van zijn toenmalige partner. “Het wordt tijd dat beklaagde beseft dat dit geen normaal gedrag is”, haalde de rechter uit.

In het weekend van 18 juni 2017 ging het toen 12-jarige meisje op citytrip naar Rijsel met haar grootmoeder en die haar partner, E.S. Een grote belevenis voor het meisje, die uiteindelijk zou uitdraaien op een grote nachtmerrie. In de tweede nacht van die citytrip, toen de grootmoeder sliep, kroop de man immers naar het meisje toe en betastte hij haar onder haar pyjama, zowel aan de rug en de billen als in de schaamstreek.

Whatsapp

Het meisje kon de feiten pas enkele dagen later melden aan haar ouders en toen die E.S. via de grootmoeder confronteerden, gaf hij de feiten toe via e-mail en whatsapp. “Het was een stommiteit van 2 minuten”, klonk het in de berichten. Toch leek hij de draagwijdte van de feiten niet te beseffen. “Beseft ze wel wat ze haar oma heeft aangedaan? Nu sta ik aan de deur en is ze alleen”, voegde hij er veelbetekenend aan toe. Bovendien vond de man, die na de feiten naar Spanje geëmigreerd is, de zaak zo pietluttig dat hij niet kwam opdagen voor zijn proces.

Geen normaal gedrag

De rechter kon niet lachen met de houding van de man. “De straf moet van die aard zijn dat meneer eindelijk beseft dat de schade die hij heeft aangericht niet beperkt is gebleven tot die 2 minuten. Het slachtoffer ondervindt nu nog steeds de psychologische gevolgen ervan. Hij moet de ernst van zijn daden inzien en dit kan enkel met een effectieve celstraf.”