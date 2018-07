Troch komt mogelijk met open lijst 06 juli 2018

Het is nog niet zeker of huidig schepen Tom Troch (sp.a) nog opkomt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Ik heb even overwogen om te stoppen, maar als ik een goede ploeg rond mij bijeen kan krijgen - en daar ziet het stilaan wel naar uit - ga ik er toch nog eens voor. Dat zal sowieso dan wel niet onder sp.a-vlag zijn maar met een 'open lijst'." Eind deze maand moet er uitsluitsel zijn.





(DBS)