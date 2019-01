Trio veroordeeld met dank aan...facebook WHW

29 januari 2019

17u18 0 Londerzeel Een Roemeense vrouw is veroordeeld tot 3 jaar cel voor verschillende diefstallen bij kap- en schoonheidssalons. Ook gebruikte ze meermaals de zogenaamde wisseltruc om hen op te lichten. Ze kon opgepakt worden nadat haar signalement in een gesloten facebookgroep voor kappers was geplaatst.

Tussen 2014 en 2016 werden tientallen kapsalons en schoonheidsspecialisten in de regio’s Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Halle-Vilvoorde geteisterd door een ware diefstal- en oplichtingsplaag. Een Roemeense vrouw kwam soms alleen, soms vergezeld door haar broer, de kap- en schoonheidssalons binnen. Vaak probeerde ze zich een toegang te verschaffen tot de privévertrekken, door bijvoorbeeld te vragen of ze naar het toilet mocht. Daar ging ze dan aan de haal met juwelen of cash geld dat ze vond.

Lef

Dat de vrouw lef had bewees ze toen ze bij een schoonheidsspecialiste oog in oog met haar 2 kinderen kwam te staan. “Ik mocht hier komen van jullie mama”, zei ze, waarna ze alsnog 5 euro meegraaide. Daarnaast maakte ze gebruik van de aloude wisseltruc. Ze kocht een niemendalletje van 2 euro en betaalde met een briefje van 200. Vervolgens misleidde ze de slachtoffers om er met meer geld vandoor te gaan. Ze sloeg toe bij slachtoffers in Antwerpen, Londerzeel, Buggenhout, Hemiksem, Beveren, Ninove, Ranst, Aartselaar en Zandhoven.

Facebookgroep

Trop is teveel, vond een kapster uit Zandhoven en ze plaatste een foto van de dievegge in een besloten facebookgroep voor kappers. Het bleek het begin van het einde te zijn voor Lucretia S. want enkele dagen later werd ze door een andere kapster herkend. Ze kon opgepakt worden maar werd later vrijgelaten onder voorwaarden. Ook haar broer werd als medeplichtige veroordeeld, net als een vriend die als chauffeur fungeerde. Zij kregen respectievelijk 30 en 20 maanden cel. De drie kwamen niet opdagen op hun rechtszaak.