Tractors verlichten Londerzeel WHW

06 januari 2019

12u41 0 Londerzeel Tientallen tractors hebben zaterdagavond Groot-Londerzeel doorkruist. Voor de tweede maal werd de verlichte tractorparade gehouden.

Vanaf 17 uur verzamelden de met kerstverlichting uitgedoste tractors zich op de gemeenteparking. Daar werden ze bekeken door vele kijklustigen. De vele deelnemers hadden dan ook hun best gedaan om hun tractor om te bouwen tot een rijdende kerststal. Hierna vertrokken de opvallende voertuigen voor een tocht van ongeveer 20 kilometer door de straten van Londerzeel. Vooral de kleinsten trokken grote ogen bij het zien van de imposante tractors. Ondertussen konden de bezoekers zich in het gildenhuis vermaken met spijs, drank en muziek. In de zaal werd live streaming van de stoet voorzien via facebook. De parade werd beëindigd door de uitreiking van een tiental prijzen.