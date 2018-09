Topdirigent Jef De Decker overleden 06 september 2018

02u40 0 Londerzeel De bekende Londerzeelse dirigent en topmuzikant Jef De Decker is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was dirigent van meerdere fanfares.

Jef De Decker werd als bakkerszoon geboren in Londerzeel op 4 april 1932. Naar het voorbeeld van zijn vader kreeg hij snel de liefde voor muziek te pakken. Maar het was de Londerzeelse componist Lode Meeus die hem cornet leerde spelen. Resultaat was dat Jef snel werd ingelijfd bij de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia. Op 14-jarige leeftijd speelde hij in de fanfare van de weerstand al eerste cornet. Dirigent Hernardin schoolde hem vervolgens bij tot trompettist. Resultaat was dat hij mocht meespelen in het orkest The Moonliners van Maurice De Blaeser en er vrij snel de eerste trompet speelde. Vervolgens werd hij aangeworven door Stan Philips voor het Vlaams TV-orkest. In 1957 startte Jef met zijn eigen Waltra Dansorkest, waar hij naast trompettist ook dirigent van werd en waarmee hij liefst 35 jaar ruime bekendheid in heel Vlaanderen genoot.





Vanaf 1970 dirigent van de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst in Steenhuffel. Uiteindelijk droeg Jef zijn dirigeerstokje over aan zoon Frans die de fanfare omvormde tot de Concertband Steenhuffel (CBS-orkest). Jef De Decker bleef echter een deel van de jeugdopleiding op zich nemen. Toen in de zomer van 2003 'Forever Band' werd opgericht bleef de inmiddels 71-jarige Jef zich inzetten voor opleiding van de jeugd. In 2009 besliste hij om het wat het rustiger aan te doen en te zorgen voor zijn vrouw Alice. De afscheidsviering vindt plaats nu zaterdag plaats om 11.30 uur in de Sint-Kristoffelkerk in Londerzeel. (DBS)