Tijdelijk kunstwerk eert slachtoffers WO I

Rob Buelens bij zijn moddersculptuur ' No Man's Land ' in zijn tuin in Londerzeel. Daarvan wil hij volgend jaar een grotere versie maken in Ieper. Om daarvoor geld in te zamelen, verkoopt hij kleine oorlogstaferelen uit klei (inzet boven). Londerzeel Kunstenaar Rob Buelens (28) wil volgend jaar in de Westhoek een tijdelijk kunstwerk realiseren om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Hij maakte vorig jaar al een mini-versie van 'No Man's Land' in zijn tuin en zoekt nu geld om de grote versie te maken. Eerder werd al een crowdfunding-actie opgestart, nu worden ook kleine, in klei geboetseerde oorlogstaferelen verkocht om het project te financieren.

Met zijn unieke moddersculptuur 'No man's land' wil kunstenaar Rob Buelens een ultiem eerbetoon brengen aan alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Buelens wil het werk, dat gesneuvelde soldaten en paarden uitbeeldt, volgend jaar realiseren op het voormalige slagveld in de Westhoek.





"Het kunstwerk moet 36 vierkante meter groot worden", vertelt Rob. "Ik wil het graag in de buurt van Ieper realiseren. Rond die stad lag het Westelijk Front en daar is een verbeten strijd gevoerd met bloederige veldslagen en ontelbare slachtoffers."





Zijn kunstwerk moet alle gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog eren. "Dan heb ik het zowel over militaire, civiele als dierlijke slachtoffers. In plaats van het verheerlijken van de oorlog zal dit werk zich meer richten op het lijden en het genezingsproces dat volgt. We proberen apolitiek te zijn. We laten het gedeelde lijden van de getroffenen zien, niet hun verschillen."





"No Man's Land" stelt een scène voor van dood en verminking in de modder van de toenmalige loopgraven". "De figuren worden gebeeldhouwd in de harde grond met schoppen en tuingereedschap. Bovenop het kunstwerk komt er een sliblaag. Die maakt het kunstwerk mooier en beter bestand tegen het weer."





Vanzelf vergaan

De lichamen zullen ongeveer 8 maanden duidelijk zichtbaar zijn. "Na verloop van tijd zal het werk vergaan en gaat het opnieuw op in de natuur. Er zal regen op vallen, waarna er gras, paddenstoelen en papavers op het werk zullen groeien. Die trage evolutie en de vergankelijkheid is net de schoonheid van het werk en geeft het betekenis. Net als het gehavende land en de vervormde lijken van 100 jaar geleden, zal de sculptuur langzaamaan worden teruggevorderd door de velden."





Buelens heeft voor de realisatie van zijn kunstwerk een paar duizend euro nodig. Dat geld wil hij bijeen krijgen via een crowdfunding. Ook de kunstvereniging vzw Opdorp het Middelpunt doet een duit in het zakje via de verkoop van kleine kunstwerkjes van Buelens. De in klei geboetseerde en gebakken oorlogsscènes stellen fragmenten van het grote nog te verwezenlijken Ieperse bas-reliëf voor. De unieke kunstwerkjes (van ongeveer 15 cm op 15 cm) zijn bovendien gecertifieerd en in in beperkte oplage vervaardigd.





Meer info: www.hetmiddelpunt.eu/no-mans-land