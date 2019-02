Stephania pakt eerste hoofdrol in musical: “Onwerkelijk dat ik hier mag staan” 24-jarige Londerzeelse actrice maakt professionele debuut als vriendin van Peter Pan Dimitri Berlanger

15 februari 2019

14u41 0 Londerzeel Voor de Londerzeelse musicalactrice Stephania Casneuf (24) gaat een droom in vervulling. Ze heeft haar eerste hoofdrol te pakken in een grote productie. Stephania zal van 21 tot en met 24 februari te bewonderen zijn in het tijdloze verhaal van Peter Pan in de Stadsschouwburg Antwerpen. “Natuurlijk had ik niet verwacht dat ik hier zo snel zou staan”, lacht ze. “Dit is onwerkelijk. Ik geniet van elk moment.”

De stadsschouwburg Antwerpen is binnenkort de setting van het familiespektakel ’Neverland, the adventures of Peter Pan’. “Het tijdloze verhaal over ‘de jongen die niet wilde opgroeien’ wordt gebracht in een gloednieuwe theaterversie, waarin de allernieuwste technologieën, een moderne choreografie, acrobaten, beatboxers en streetdancers, hand in hand samengaan met oeroude theatermagie”, luidt het in de promotekst van Music Hall.

Voor de 24-jarige musicalactrice Stephania Casneuf uit Londerzeel is het dé grote vuurdoop, want voor het eerst in haar nog prille carrière maakt ze deel uit van de hoofdcast van een professionele productie. Stephania zal de rol van ‘Wendy’ (vriendin Peter Pan) vertolken, in een voor de rest bijna uitsluitend buitenlandse cast.

Stephania is uiteraard niet helemaal aan haar proefstuk toe. Vorig jaar speelde ze in de musical Mozart waarin ze deel uitmaakte van het ensemble. Daarnaast was ze al te zien in verscheidene schoolmusicals, onder meer ‘Into the woods’, ‘Anatevka’ en ‘West Side Story’.

“Maar tot nog toe ging ik mee in de groep op. Nu sta ik zelf in de spotlights”, lacht ze. “Het is de eerste keer dat die verantwoordelijkheid op mijn schouders ligt. Tegelijk is het bijzonder om zo zelf op de voorgrond te staan en nauw samen te werken met de regisseur. Het is allemaal ongelooflijk spannend. De cast bestaat ook uit bijna alleen maar Italianen. Het is heel apart dat je mekaar totaal niet kent en samen helemaal van nul begint voor zo’n project.”

Momenteel wordt er nog volop gerepeteerd bij Videohouse in Vilvoorde. “Er komt heel veel dans en ook heel wat effecten bij kijken. Er gebeurt constant echt vanalles op het podium. Het is niet zomaar een beetje zingen (lacht). Wij vertellen al zingend een deel van het verhaal. Tinkerbell, de elf, fungeert als ‘voice-over’ en wij beelden intussen alles uit. Zelf hebben we geen sprekende tekst buiten de liedjes. Met onze handelingen en bewegingen moet de verhaallijn duidelijk zijn.”

“Wat voor iemand Wendy is? Wel, best een rustig en bedeesd meisje dat toch ook wel avontuurlijk is. Anders was ze ook nooit naar Neverland meegegaan natuurlijk. Ze is ook zorgzaam naar haar broertjes toe en uiteraard heel romantisch. Het is niet voor niks dat ze verliefd wordt op Peter Pan (lacht). Ik kijk er ongelooflijk naar uit. De personages uit de verhalen van Disney zijn altijd heel leuk om te spelen.”

Stéphania is een artistieke duizendpoot. Ze volgde al op jonge leeftijd verschillende lessen aan de Academie van Londerzeel. Ballet, AMC, saxofoon, gitaar en later musical: het passeerde allemaal de revue. Het is bij dat laatste dat de microbe het meest is blijven hangen. Daarom besliste ze haar carrière daarin verder zetten. In 2017 studeerde ze af in de richting ‘Muziektheater’ aan de Fontys hogeschool Tilburg. Ze zet nu haar studies verder in een ‘Master of music’. “Het is allemaal wat onwerkelijk. Ik ben nog niet eens afgestudeerd en ik mag al op zo’n podium staan.”

Haar liefde voor zang en musical probeert ze nu over te brengen door middel van les te geven in de Academie van Londerzeel en te Jeugdtheater Ondersteboven. “Ik ben zelf begonnen op de Academie en dat heeft mij gestimuleerd om te doen wat ik nu doe. Ik wil door les te geven hetzelfde doen bij anderen en hen ook helpen om hun droom waar te maken.”

Tickets & info: www.30jaarmusichall.be