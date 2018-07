Sporthal Blauvenne te koop 07 juli 2018

02u37 0

Sporthal Blauvenne in Sint-Jozef staat te koop. Vraagprijs: 995.000 euro. "Wij stoppen het contract na het sportseizoen volgend jaar, omdat we dan zelf over twee sporthallen gaan beschikken", zegt burgemeester Sminate (N-VA). De sporthal werd gebouwd in de jaren 70 en sinds vorige legislatuur door de gemeente gehuurd. "Vooral in functie van het jeugdvolleybal. Verder vinden er ook fuiven en optredens plaats en houden we er ons Seniorenfeest." Momenteel is de gemeente echter bezig met de renovatie van de sporthal in de Lijsterstraat en een nieuwbouw vaneen tweede zaal op dezelfde site. De opening van 'De Lijster' is voorzien voor het voorjaar van 2019. (DBS)